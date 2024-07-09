Nagehan Alçı'dan Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında Bomba İddialar: Elimde Bıçakla Bekledim

Gazeteciler Nagehan Alçı ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın tartışmalı boşanmalarının yankıları sürüyor.

Rasim Ozan Kütahyalı'nın Alçı'ya ağır hakaret ettiği tutanaklar ortaya çıkmıştı. Alçı, Nevşin Mengü'nün programına konuk olarak yaşadıklarını anlattı.

'BECERİKSİZSİN, APTALSIN'

Rasim Ozan Kütahyalı'nın "Sen beceriksizsin, aptalsın, geri zekalısın" diyerek kendisine hakaret ettiğini söyleyen Alçı, ortak hesaplarının boşaltıldığını da aktardı.

'BIÇAKLA BEKLEDİM'

Kütahyalı'dan korktuğu için geceleri elinde bıçakla beklediğini belirten Nagehan Alçı "Ben kaç gece Rasim'in öfkesi yani dinmiyor elimde bıçakla salonda bana bir şey yapmasın diye beklediğimi biliyorum ya o bağırıyor, kapıları çarpıyor çocuklar uyanmasın diye aşağıdan sakinleştirmeye çalışıyorum. Korkudan uyuyamadığımı biliyorum" dedi.

Nagehan Alçı yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Rasim hukuk tanımaz. Nafaka ödemiyor. Hacize koyuyorsun, Rasim haciz falan da takmıyor. Herkese borçlu, herkesle davalık. Her şeyi aldı. Bir gün bana kızdığı için çocukları televizyonun karşısına oturtturmuş. Benim kötü göründüğüm bir yayını açıp, 'Çocuklar, anneniz bu kadar çirkin ve şişmandı. Annenizi ben benim sayemde var oldu' demiş."