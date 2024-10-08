Cem Garipoğlu'nun DNA Raporu Sonrası Rezan Epözdemir'den İlk Açıklama

Mezarından alınan örneklerin Cem Garipoğlu’na ait olduğunun açıklanmasının ardından Münevver Karabulut’un ailesinin avukatı Rezan Epözdemir’den açıklama geldi. Epözdemir, ilk açıklamasında raporun kendilerine tebliğ edilmediğini belirtti.

Epözdemir, canlı yayında yaptığı açıklamada, mezardan çıkarılan naylon poşetine ilişkin de inceleme taleplerinin olduğunu hatırlattı.

'UMUT EDİYORUZ Kİ...'

Epözdemir açıklamasında şunları kaydetti:

"Bize rapor tebliğ edilmedi. Sistemden de raporu göremiyoruz. Sistemde taranmış bir rapor yok. Öncelikle biz raporu inceleyeceğiz, bilimsel ve hukuki perspektiften değerlendireceğiz. Eğer bilimsel ve hukuki dayanaktan yoksun, mesnetsiz olduğunu düşünüyorsak şüphesiz ki rapora itirazlarımızı sunacağız. Öncelikle incelememiz ve esaslıca değerlendirmemiz lazım. UYAP sisteminde de an itibarıyla taranmış bir rapor yok. Diğer taraftan müvekkillerimin kafasında soru işaretleri vardı."

"Mesela mezar taşının çok bakımsız olması, mezar 2 katlı. Alt kata indiğinde bir naylon poşet var. Naylon poşet 30x30 santimetre ebadında. Biz onunla ilgili inceleme talebinde bulunduk. O talebimizle ilgili de bugün karar verilmesini bekliyoruz. Oradan DNA ve parmak izi incelemelerini istemiştik. 10 yılın sonunda bir şeffaf naylon poşet çıkıyor mezardan. Fethi kabir tutanağında da var. Hangi koşullarda oraya bırakıldığını bilmiyoruz. Bu da önemli bir şüphedir. Makul şüpheler var, çok önemli. Burada DNA ve parmak izi incelemesi istedik. Umut ediyoruz ki poşetteki incelemeler de yapılır."