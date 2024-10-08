Cem Garipoğlu'nun DNA'sı Ailesiyle Eşleşmişti! ATK'nın Detaylı Raporu Ortaya Çıktı

Münevver Karabulut, 3 Mart 2009 tarihinde İstanbul Bahçeşehir'de Cem Garipoğlu tarafından öldürülmüştü. Olayın ardından uzun bir süre firar eden Garipoğlu tutuklanmış ve 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Ölen kişinin Cem Garipoğlu olup olmadığı yönündeki iddialar üzerine Karabulut ailesi avukatları aracılığıyla feth-i kabir işlemi yapılmasını talep etmiş ve talep kabul edilmişti.

Talebin kabul edilmesiyle Garipoğlu'nun mezarı açılmış ve mezardan alınan DNA örnekleri incelenmişti. Bugünde Adli Tıp Kurumu (ATK) raporunun sonucu ortaya çıkmıştı ve Garipoğlu'nun mezarından alınan DNA örnekleri ile ailenin DNA'sı eşleşmişti. Bunun üzerine Karabulut ailesi rapora itiraz edeceğini açıklamıştı.

Yaşanan son gelişmeye göre Cem Garipoğlu'nun DNA eşleşmesi raporu ortaya çıktı. İşte o belgeler: