Sır Perdesi Aralanıyor... Mezardan Cem Garipoğlu Çıkmazsa Ne Olacak?

İstanbul Bahçeşehir'de 3 Mart 2009 tarihinde Münevver Karabulut'u katleden Cem Garipoğlu uzun bir süre firar ettikten sonra tutuklanmış; 10 Ekim 2014 tarihinde kaldığı hücrede ölü bulunmuştu. Garipoğlu'nun ölümünün ardından ortaya atılan iddiaların üzerine Karabulut ailesinin avukatları 'Fethi Kabir İşlemi' talep etti. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından talep kabul edildi.

Mezardan çıkarılan ceset tabuta konularak ATK'ya götürüldü. Adli tıp raporundan çıkan sonuç merak edilirken, hukukçu Mehmet Emin Alşahin 'Mezar Garipoğlu'na ait çıkmazsa ne olacak' sorusuna yanıt verdi.

'10 ŞUBAT 2028'DE ZAMAN AŞIMINA UĞRAR'

Alşahin, "DNA incelemesi neticesinde cesedin Cem Garipoğlu'na ait olmadığı tespit edilir ve Cem Garipoğlu'nun yaşadığı anlaşılırsa; yakalanmadığı takdirde Münevver Karabulut'u öldürmekten dolayı aldığı 24 yıllık mahkumiyet 10 Şubat 2028 tarihinde CEZA ZAMANAŞIMINA uğrayacaktır" dedi.

Kaynak: Gerçek Gündem