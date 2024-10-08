DNA Sonucu Belli Oldu! Mezardaki Cem Garipoğlu mu?

İstanbul'da 15 yıl önce Münevver Karabulut'u öldürmesinin ardından cezaevinde 2014'te intihar ettiği açıklanan Cem Garipoğlu'nun adli tıp raporu belli oldu. Savcılıktan yapılan açıklamada, Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'ndan alınan DNA örnekleri anne ve babasıyla doğrudan uyumlu olduğu belirlendi.

Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklaması şöyle:

"Cezaevinde intihar ettiği tespit edilerek defnedilen Cem Garipoğlu'nun, öhnediği ve defnedilen kişinin farklı biri olduğuna yönelik iddialar üzerine Karabulut ailesinin talebi ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının kararıyla 3 Ekim 2024 tarihinde feth-i kabir işlemi yapılmıştır.

İstanbul Adli Tıp Kurumu uzmanları tarafından yapılan inceleme sonrasında Biyoloji ihtisas Dairesi'nde kemik, diş ve diğer tüm örnekler üzerinde DNA incelemeleri büyük bir titizlikle gerçekleştirilmiştir.

Yapılan işlemlerin sonucunda mezardan çıkarılan örneklerin, Baba Mehmet Nida ve Anne Tülay Makbule'nin müşterek çocuğu Cem Garipoğlu'na ait olup yine bu kişinin 2014 yılında otopsi işlemi yapılarak intihar ettiği belirlenen şahısla birebir aynı DNA profiline sahip olduğu tespit edilmiştir."