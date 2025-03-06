Ramazan’ın Gözbebeği Yarın Ziyarete Açılacak, Hırka-i Şerif Camii’de Gül Kokulu Hazırlık

Her Ramazan ayında ziyarete açılan Hz. Muhammed'in vasiyetiyle Veysel Karani Hazretleri'ne hediye edilen kutsal emanet Hırka-i Şerif'in bulunduğu cami ziyaret öncesinde gül suyu ile temizlendi.

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Kutsal emanetler arasında önemli bir yere sahip olan Hırka-i Şerif'in Fatih'teki Hırka-i Şerif Camii’de ziyarete açılmasına sayılı günler kala son hazırlıklar tamamlandı.7 Mart Cuma günü ziyarete açılacak olan cami gül suyuyla temizlendi.

Ramazan’ın Gözbebeği Yarın Ziyarete Açılacak, Hırka-i Şerif Camii’de Gül Kokulu Hazırlık - Resim : 1

Hırka-i Şerif Camii’nde sergilenen kutsal emaneti görmek isteyen ziyaretçiler, Hırka-i Şerif Camii'ni haftaiçi 10.00-17.00, haftasonu ise 09.00-17.30 saatleri arasında ziyaret edebilecek.

Ramazan’ın Gözbebeği Yarın Ziyarete Açılacak, Hırka-i Şerif Camii’de Gül Kokulu Hazırlık - Resim : 2

'ÖNCELİĞİMİZ DEZENFEKTE ÇALIŞMASI'

Fatih Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekip amiri Ali Çakmak, ziyaretlere ilişkin şunları söyledi: Fatih Belediyesi olarak Hırka-i Şerifi vatandaşlarımızın ziyareti öncesinde dezenfekte ve gül suyu çalışması yapmaktayız. Bu Ramazan ayının ilk Cuma günü ziyarete açılsın diye, ziyaretten önce dezenfekte ve gülsuyu çalışması yapmaktayız. Tabii ki önceliğimiz dezenfekte çalışması. Bu akşam tekrar temizilik yapılarak yarın dualarla ibadete açılacak Cuma namazı saatinde. Daha öncesinde kutsal emanetin bulunduğu alan temizlenmişti fakat bu gece yine temizlenecek.

Ramazan’ın Gözbebeği Yarın Ziyarete Açılacak, Hırka-i Şerif Camii’de Gül Kokulu Hazırlık - Resim : 3

Kaynak: DHA

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