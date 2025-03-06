8 Yıldır Kaçıyordu! Suç Makinesi Firari Yakalandı
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, jandarma ekipleri 12 farklı suçtan aranan ve 8 yıldır firari olan bir şahsı yakaladı.
Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, hakkında 14 yıl 5 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.G.’yi yakalamak için detaylı bir çalışma başlattı.
Hırsızlık, tutuklunun kaçması, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma, yağma ve uyuşturucu madde bulundurma gibi suçlardan aranan şüpheli, Kuşadası’nda tespit edilerek gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA
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