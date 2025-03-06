Polis Memuru Beylik Tabancasıyla Kardeşlerini Vurdu

Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mesut K. ile Pancarlı Mahallesi'nde taksicilik yapan kardeşleri Murat ve Mehmet K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası Mesut K., beylik tabancasıyla kardeşlerine ateş açtı.

Yaralı kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mesut K. gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA