Polis Memuru Beylik Tabancasıyla Kardeşlerini Vurdu

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bir polis memuru ile kardeşleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte polis memuru iki kardeşini silahla yaraladı.

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Edinilen bilgiye göre, polis memuru Mesut K. ile Pancarlı Mahallesi'nde taksicilik yapan kardeşleri Murat ve Mehmet K. arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Polis Memuru Beylik Tabancasıyla Kardeşlerini Vurdu - Resim : 1

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonrası Mesut K., beylik tabancasıyla kardeşlerine ateş açtı.

Yaralı kardeşler, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Mesut K. gözaltına alındı.

Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA-İHA

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