İftardan sonra çay, kahve ve sigara tüketenlere uyarı

Prof. Dr. Öztürk, Ramazan ayında uyku düzeninin nasıl olması gerektiğine dair açıklamalarda bulundu. Ramazan ayında oruç tutan kişilerin gün boyu idare etmek için yoğun bir şekilde sigara içme eğiliminde olduklarını söyleyen Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Öztürk, sigaranın uyku sağlığını bozan faktörlerden bir tanesi olduğuna dikkat çekti.

Sigaranın uyku sağlığını bozan faktörlerden bir tanesi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, oruç tutan ve iftardan sonra sigara içme sıklığını arttırma eğilimi olanlara uyarıda bulundu. Oruçlu olan vatandaşlara gün boyu idare etmek için yoğun bir şekilde sigara içmeye kalkmamaları yönünde çağrıda bulunan Prof. Dr. Öztürk, "Nikotinin vücutta yarılanma ömrü 90 dakika civarındadır. Nikotin eksikliği 2 saat içerisinde tekrar kendini göstermeye başlar. Olağan akışı içerisinde içebilir ya da bunu fırsat olarak görüp sigara içme alışkanlığın ortadan kaldırmak için bir adım atıp sigara içmeyi azaltabilirler" dedi.

Çay ve kahvenin uyarıcı bir takım kimyasallar içerdiğini ve aşırı tüketilmesi halinde uykuya dalmayı zorlaştırabileceğine vurgu yapan Prof. Dr. Öztürk, uykuya dalış süresinin zorlaşmasıyla birlikte sahura kalkma durumunda uyku süresinin kısalacağını aktardı. Bu tarz sorunlar yaşayanların çalışma şartları izin veriyorsa öğleden sonra yarım saat ya da bir saat uyuyabileceğini belirten Prof. Dr. Öztürk, bu şekilde meydana gelebilecek iş kazalarının da önüne geçileceğini dile getirdi.

Ramazan ayında alışılmış uyku düzeninin dışına çıkıldığını söyleyen Prof. Dr. Levent Öztürk, gece sahura kalkma ile birlikte uyku bölünmesi yaşandığını ve bu noktada kaliteli uyku için dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Uykunun gece içerisinde aşağı yukarı 90 dakikalık döngüler halinde olduğunu söyleyen Prof. Dr. Öztürk, 4 saatlik uyku ile beynin ihtiyaç duyduğu uykunun alınabileceğine dikkat çekti.

İftardan sonra uyku saatinin gece 23.00’ü geçmemesi gerektiğini aktaran Prof. Dr. Öztürk, bunun yanında Akdeniz tipi beslenmenin de uyku kalitesine olumlu yansıyacağını vurguladı. Ramazan ayında yağlı yemek ve kırmızı et tüketimini azaltmanın doğrudan uyku kalitesine etkisi olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Öztürk, batı tipi beslenmeden uzak durulması gerektiğini ifade etti.

"GECİKMİŞ UYKU FAZI SENDROMU OLABİLİR"

İnsanların birbirinden farklı olduğunu ve bireylerin uyku bakımından tavuklar, baykuşlar ve ara tipler olarak 3’e ayrıldığını belirten Prof. Dr. Öztürk, baykuş özelliği olan bireylerin daha geç ve sahurdan sonra yatma eğiliminde olduğunu aktardı.

Bu durumun normal şartlarda 1 ay süreyle uygulandığında kişide gecikmiş uyku fazı sendromu diye adlandırılan tıbbi rahatsızlığa yol açabileceğini söyleyen Prof. Dr. Öztürk, Ramazan bittikten sonra olağan uyku alışkanlıklarına geri dönmede de sorunlar yaşanabileceğini ifade etti.

Kaynak: İHA