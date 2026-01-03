Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon! 9 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada Q Yatırım Bankası yetkililerinin, yetkileri olmamasına rağmen mali sıkıntıdaki şirketlere borç para verdiği, bu borçlar karşılığında TCMB oranlarının çok üzerinde faiz aldığı öne sürüldü. Bankaya 2. dalga operasyon gerçekleştirildi, 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
