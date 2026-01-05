Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde kuzenler arasında çıkan silahlı kavgada 43 yaşındaki Kerim Arslan hayatını kaybetti.

Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı
Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.O.A. tarafından ateşlendiği iddia edilen tüfekten çıkan mermiler, 43 yaşındaki kuzeni Kerim Arslan’a isabet etti.

Ağır yaralanan Arslan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kerim Arslan’ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA

