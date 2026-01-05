Kuzenlerin Tartışması Ölümle Sonuçlandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adıyaman’ın Kahta ilçesine bağlı Aktaş köyünde, henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında H.O.A. tarafından ateşlendiği iddia edilen tüfekten çıkan mermiler, 43 yaşındaki kuzeni Kerim Arslan’a isabet etti.

Ağır yaralanan Arslan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kerim Arslan’ın cenazesi, işlemlerinin tamamlanmasının ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA