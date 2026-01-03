Tunceli'de Vicdanları Yaralayan Görüntüler! Yavru Köpeğe Kar Üzerinde İşkenceye Kelepçe

Tunceli’nin Ovacık ilçesinde yeni doğmuş bir köpek yavrusunu kar üzerinde bekleterek eziyet eden ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan D.C.V. tutuklandı. Görüntülerde yer alan yavru köpek ile adresteki diğer köpekler koruma altına alındı.

Son Güncelleme:
Tunceli'de Vicdanları Yaralayan Görüntüler! Yavru Köpeğe Kar Üzerinde İşkenceye Kelepçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tunceli’nin Ovacık ilçesi Güneykonak köyünde, kar üzerinde yeni doğmuş köpek yavrusunun videosunu çekerek eziyet ettiği ve bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştığı tespit edilen D.C.V. isimli şahıs, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile Ovacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Şüpheli, işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’na muhalefet suçundan mahkemeye çıkarılan D.C.V., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YAVRU KÖPEK VE DİĞERLERİ KORUMA ALTINDA

Öte yandan, videoda yer alan yeni doğmuş yavru köpek ile adreste bulunan diğer 5 köpek, jandarma ekiplerinin koordinesinde koruma altına alındı. Hayvanlar, barınağa teslim edilmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

Yapılan incelemede, şüphelinin fotoğraf ve görüntü çekmek amacıyla yavru köpeği kısa süreli de olsa annesinden ayırdığı belirlendi. Ayrıca aynı şahsın sosyal medya hesabında, Munzur Nehri kenarında iki köpeğin bir yaban domuzunu boğarak öldürdüğü anlara ait görüntüleri de paylaştığı tespit edildi.

Adres Değişti İşkence Aynı! Silopi Bakımevi’nde Yürek Dağlayan Görüntü! 50 Derecelik Havada Bir Odada Onlarca Köpek… Su, Mama, Hava Hiçbir Şey YokAdres Değişti İşkence Aynı! Silopi Bakımevi’nde Yürek Dağlayan Görüntü! 50 Derecelik Havada Bir Odada Onlarca Köpek… Su, Mama, Hava Hiçbir Şey YokGüncel

Çocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi YakalandıÇocuk İstismarı, Hayvana İşkence, Tehdit, Taciz... 'C31K'nin Mesajları Kan Dondurdu, 30 Kişi YakalandıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Tunceli Hayvana eziyet
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne' Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! 'Seni Hazmedemiyorum Anne'
ÇOK OKUNANLAR
Venezuela'nın Başkenti Caracas'ta Patlama Sesleri ABD'nin 'Saldıracağız' Dediği Venezuela'da Art Arda Patlama Sesleri
İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı İddialar Havada Uçuştu! 'Daltonlar' Duruşmasında Yaşananlar Sonrası 1 Avukat Tutuklandı
200 Bin TL ve Üzerini Kapsıyordu: Para Transferleri İçin Yeni Karar Para Transferleri İçin Yeni Karar
Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon! 9 Kişi Hakkında Gözaltı Kararı Q Yatırım Bankası'na İkinci Dalga Operasyon
Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne' Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı! 'Seni Hazmedemiyorum Anne'