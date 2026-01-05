Hakkari’de Çığ Düştü! 120 Hayvan Öldü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hakkari’de çığ felaketi büyük zarara yol açtı. Merkeze bağlı Taşbaşı köyünün İde Mezrası’nda kar kalınlığı yer yer 2 metreyi aştı. Yaz aylarında yerleşim bulunan, kışın yalnızca hayvanlar ve 5 çobanın kaldığı mezrada düşen büyük çığ kütlesi, ahırlar ile boş durumdaki evlerin üzerine sürüklendi.

Çığın isabet ettiği ahırlarda bulunan yaklaşık 120 keçinin öldüğü öğrenildi. Hayvanların Yusuf Dayan, Abdullah Akbay ve Hasan Durgun’a ait olduğu belirtildi. Çığdan kurtulan çobanların durumu bildirmesi üzerine mezraya gelen köylüler, çöken ahırların altındaki hayvanları çıkardı.

KÖYLÜLERDEN YARDIM ÇAĞRISI

Köylüler, uğradıkları zararın karşılanmasını isterken, İl Özel İdaresi’ne bağlı karla mücadele ekipleri çığın kapattığı yolu açmak için çalışma başlattı. Yolun ulaşıma açılmasının ardından AFAD, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin bölgede hasar tespit çalışması yapacağı bildirildi. Çığın düştüğü alanda çok sayıda ağacın da zarar gördüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA