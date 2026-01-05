Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda yaptıkları aramada büyük miktarda silah ele geçirdi.

Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun yakıt deposunda yapılan aramada, 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör bulundu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA