Sınırda Alarm! Kamyonun Yakıt Deposundan Cephanelik Çıktı
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonun yakıt deposunda 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör ele geçirildi; kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde gümrük ekipleri, Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan bir kamyonda yaptıkları aramada büyük miktarda silah ele geçirdi.
Akçakale Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan kamyonun yakıt deposunda yapılan aramada, 51 uzun namlulu silah ile 41 şarjör bulundu. Silahlara el konulurken, kamyon sürücüsü A.B. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
