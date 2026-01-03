Güllü Dosyasında Yeni Gelişme! Kızının Ses Kayıtları Ortaya Çıktı: 'Ben Seni Hazmedemiyorum Anne'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

'Güllü' adıyla bilinen ünlü şarkıcı Gül Tut'un Yalova'daki evinin penceresinden düştüğü iddia edilerek hayatını kaybetmesi gündemdeki yerini koruyor.

Güllü'nün şüpheli ölümü ardından yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in kaydettiği ses kayıtları ortaya çıktı. Gülter'in erkek arkadaşına gönderdiği ses kayıtlarında annesine "Bu hayatta en çok seni hazmedemiyorum" dediği ve Güllü'nün ise "Sen benim gözümün nurusun" dediği öğrenildi.

'BEN SENİ HAZMEDEMİYORUM ANNE'

Kayıtlarda şu sözler dikkat çekti:

Tuğyan: Seninle neden kavga ediyoruz biliyor musun? Biz seninle aynıyız. Çünkü bu hayatta en çok sen beni kıskanıyorsun, ben de seni kıskanıyorum. Çünkü bu hayatta en çok ben seni hazmedemiyorum.

Güllü: Sen benim gözümün nurusun.

Tuğyan: Ben seni hazmedemiyorum anne. Sen de beni hazmedemiyorsun. Ben senin gücünü hazmedemiyorum. Sen de benim gücümü. Maddi anlamda değil anne bu, manevi anlamda.

Güllü: Ne güzel söyledin.

