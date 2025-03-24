Provokatif Çağrı Sonrası Son Durum: İBDA-C’ye Yakın Gruplar Saraçhane’de
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan eylemler devam ederken, İBDA-C'ye yakın gruplardan provokatif bir çağrı gelmişti. Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı bu akşam Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurmuştu. Örgütün daha sonra çağrıyı geri çekmesine rağmen bir grup cami önünde toplandı. İşte Saraçhane'deki son durum...
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve 6'ncı gününde devam eden Saraçhane eylemlerinde halk İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 20.30 gerçekleştirilecek miting öncesi cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, İBB binasının hemen karşısındaki Şehzadebaşı Cami'nde iftar yapacaklarını duyurmuştu. İftarın iptal edilmesi duyurulmasına rağmen bir grup cami önünde toplandı. Caminin giriş çıkışları güvenlik güçlerince kapatılsa da zaman zaman içeridekiler ve halk arasında gerginlik yaşanıyor.
ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞRIDA BULUNDU
Özgür Çelik öğle saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşüp herhangi bir provokasyana karşı temkinli olunması çağrısı yapmış gerekirse iftar için toplanacak gruba iftariyelik verebileceklerini söylemişti.
Kaynak: Haber Merkezi