Provokatif Çağrı Sonrası Son Durum: İBDA-C’ye Yakın Gruplar Saraçhane’de

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de başlayan eylemler devam ederken, İBDA-C'ye yakın gruplardan provokatif bir çağrı gelmişti. Büyük Doğu Akıncıları Derneği'nin Gençlik Teşkilâtı bu akşam Şehzadebaşı Camisi'nde iftar açacaklarını duyurmuştu. Örgütün daha sonra çağrıyı geri çekmesine rağmen bir grup cami önünde toplandı. İşte Saraçhane'deki son durum...

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan ve 6'ncı gününde devam eden Saraçhane eylemlerinde halk İstanbul Büyükşehir Belediye binası önünde toplanmaya başladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in çağrısıyla 20.30 gerçekleştirilecek miting öncesi cihatçı İBDA-C örgütüne yakınlığıyla bilinen Büyük Doğu Akıncıları Derneği, İBB binasının hemen karşısındaki Şehzadebaşı Cami'nde iftar yapacaklarını duyurmuştu. İftarın iptal edilmesi duyurulmasına rağmen bir grup cami önünde toplandı. Caminin giriş çıkışları güvenlik güçlerince kapatılsa da zaman zaman içeridekiler ve halk arasında gerginlik yaşanıyor.

ÖZGÜR ÇELİK ÇAĞRIDA BULUNDU

Özgür Çelik öğle saatlerinde İstanbul Valisi Davut Gül ile görüşüp herhangi bir provokasyana karşı temkinli olunması çağrısı yapmış gerekirse iftar için toplanacak gruba iftariyelik verebileceklerini söylemişti.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Saraçhane
Son Güncelleme:
CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması CHP'li Başkana 'İzinsiz Gösteri' Soruşturması
Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj: 'Umudumuz Yüksek, Cesaretimiz Sonsuz; Başaracağız!' Silivri'de Tutuklu Bulunan İmamoğlu'ndan Yeni Mesaj
CHP'den İstanbul Valisi Gül'e Ziyaret, Gündem Saraçhane CHP'den İstanbul Valisi Gül'e Ziyaret, Gündem Saraçhane
Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı Marteniçka Bilekliği Ne Zaman Çıkarılır? İşte Geleneksel Tarih ve Anlamı
ÇOK OKUNANLAR
SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti! Paralar Bu Sıralamaya Göre Hesaplara Yatacak SSK, Bağ-Kur ve Tüm Emekliler Dikkat! Emekli Bayram İkramiyesinin Ödeme Takvimi Netleşti
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ 2025: Bayram Tatili Kaç Gün, Ne Zaman Başlıyor? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri Ramazan Bayramı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 9 Güne Uzatılacak mı? İşte Ramazan Bayramı Günleri
Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor? Çarpıcı Kulis! AKP'de İmamoğlu Kaygısı Büyüyor: Gerçekte Ne Oluyor?
Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak Ramazan Bayramı'nda Çalışanlar Dikkat: Bayram Mesaisine Zamlı Ödeme! Herkes İçin Zorunlu Olacak
Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği: Bakın Nerede Ortaya Çıktı Akşener'in Günler Süren 'İmamoğlu' Sessizliği