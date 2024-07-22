Prof. Naci Görür'den İlk Açıklama: En Yakın Depremin Nerede Olacak?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kandilli Rasathanesinin 4,9 büyüklüğünde AFAD’ın ise 4,7 büyüklüğünde açıkladığı depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şunları söyledi:

Bahceli-Ezine/Çanakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

Kaynak: Gerçek Gündem