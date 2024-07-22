Prof. Naci Görür'den İlk Açıklama: En Yakın Depremin Nerede Olacak?

Türkiye’nin önde gelen deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’de meydana gelen depreme ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Görür, söz konusu paylaşımında en yakın depremin Marmara içinde olacağını söyledi.

Son Güncelleme:
Prof. Naci Görür'den İlk Açıklama: En Yakın Depremin Nerede Olacak?

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Çanakkale’nin Ezine ilçesinde Kandilli Rasathanesinin 4,9 büyüklüğünde AFAD’ın ise 4,7 büyüklüğünde açıkladığı depremi sosyal medya hesabından değerlendirdi.

Görür, şunları söyledi:

Bahceli-Ezine/Çanakkale’de 4,9 deprem oldu. Deprem Bayramiç’in güneyinde Evciler Fay Zonunda oldu. Bu zon KAF’ın orta branjina ait. Bu kol ve KAF’ın güney kolu yavaş enerji biriktiren dallar. Bu nedenle daha geç depremler bekliyoruz. Şimdilik en yakın deprem Marmara içinde olacak.

Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük DepremKandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük DepremGüncel

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Naci Görür Deprem Çanakkale AFAD Kandilli Rasathanesi
Son Güncelleme:
Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor Lüks Restoranlarda Sucuk Böyle Pişiriliyor ve Lokum Bile Yanında Daha Sert Kalıyor
Ekonomist Özgür Demirtaş, Tehdit Edildi: 'Sıranı Bekle, Bunlar Daha Fragman' Özgür Demirtaş Tehdit Edildi!
Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız Başvuranlara 1500 TL Para İadesi Yapılıyor : Son Başvuru Tarihini Kaçırmadınız
CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tekin'e Sert Tepki: 'Bana Bak Yusuf Tekin...' CHP Sözcüsü Yücel'den Bakan Tekin'e Sert Tepki
ÇOK OKUNANLAR
İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak!
Kandilli ve AFAD Duyurdu, İstanbul, İzmir, Balıkesir Sallandı: Çanakkale'de Büyük Deprem Çanakkale'de Büyük Deprem! İstanbul da Sallandı
Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız Bu 6 Cihazın Fişini Uzatma Kablolarına Takmamalısınız
Emekli Maaşlarında Fark Ödemesi Tarihi Netleşti SGK, Zam Farkı Ödemesinin Tarihini Açıkladı
Merkez Bankası Açıkladı, Dolar Kurunda Beklentiler Değişti: Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak? Yıl Sonu Dolar Kuru Ne Kadar Olacak?