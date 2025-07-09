Kanalda Can Pazarı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Kahramanmaraş’ta bir ailenin içinde bulunduğu otomobil sulama kanalına devrildi. Kazada 33 yaşındaki baba ve 3 yaşındaki ikiz çocuklardan biri hayatını kaybetti. Anne ve diğer çocuk ise hastanede tedavi altına alındı.

Son Güncelleme:
Kanalda Can Pazarı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Kılavuzlu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yasin Polat (33) idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

Kanalda Can Pazarı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Yasin Polat, eşi Merve Polat ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan, ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kanalda Can Pazarı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti - Resim : 2

İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Yasin Polat ile ikiz çocuklardan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer bireylerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kanyonda Feci ÖlümKanyonda Feci ÖlümGüncel

Elazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole DevrildiElazığ'da Feci Kaza! Aracı Şarampole DevrildiGüncel

Kaynak: AA

Etiketler
Kahramanmaraş kaza
Son Güncelleme:
Sokak Ortasında Silahlı Kavga Sokak Ortasında Silahlı Kavga
Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak Kirazın Renklerine Göre Faydaları 'Yok Artık' Dedirtti: Öğrenince Kulağınıza Küpe Olacak
Kanyonda Feci Ölüm Kanyonda Feci Ölüm
Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız Temmuz’da Ne Ekilir? Hasat Etmekten Yorulacaksınız
ÇOK OKUNANLAR
Tüm Gözler İmralı'daydı... Terör Örgütü PKK Lideri Öcalan'dan Videolu Açıklama Terör Örgütü Lideri Öcalan'dan Yeni Açıklama... Bu Kez Videolu
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İfade Verdi: İddialar Temelsiz
Bankada Parası Olanlara Kötü Haber! Mevduat Hesaplarındaki Stopaj Oranları Değişti... Bankada Parası Olanlara Kötü Haber
İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda İklim Kanunu Resmi Gazete'de Yayımlandı: Bu Kurallara Uymayana Milyonluk Cezalar Yolda
Kanyonda Feci Ölüm Kanyonda Feci Ölüm