Kanalda Can Pazarı: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sulama kanalına devrilen otomobilde bulunan aynı aileden iki kişi hayatını kaybetti, iki kişi ise yaralandı. Kaza, Kılavuzlu Mahallesi yakınlarında yaşandı. Yasin Polat (33) idaresindeki 38 ADN 831 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak sulama kanalına düştü.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan sürücü Yasin Polat, eşi Merve Polat ile 3 yaşındaki ikiz çocukları Asil ve Aslan, ekipler tarafından otomobilden çıkarılarak kurtarıldı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

İKİZLERİ ÖLÜM AYIRDI

Kazada ağır yaralanan sürücü Yasin Polat ile ikiz çocuklardan biri, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ailenin diğer bireylerinin ise hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.

Kaynak: AA