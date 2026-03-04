Prof. Kaynak'tan Çarpıcı Yorum: NATO Üyeliği Türkiye’yi NATO’dan da Koruyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail ve ABD’nin saldırılarıyla başlayan gerilim, İran’ın misillemeleriyle devam ederken, Tahran yönetiminden Türkiye’ye yönelen füze, Türkiye’ye düşmeden NATO mühimmatı ile imha edildi. Prof. Dr. Deniz Ülke Kaynak, tv100 ekranlarında Türkiye’nin bu kriz karşısındaki konumunu değerlendirdi:

Kaynak, füzenin bilinçli olarak Türkiye’ye yöneltildiğini düşünmediğini belirterek, “Türkiye’ye yönelen füze, sapma sonucu Türkiye’ye yönelmiş olabilir. NATO müdahalesiyle etkisiz hâle getirildi” ifadelerini kullandı.

'KORUYUCU ZIRH' VURGUSU

Prof. Dr. Kaynak, NATO üyeliğinin Türkiye için kritik bir koruyucu zırh oluşturduğunu vurguladı:

"Yani Türkiye NATO üyeliğiyle kendisini NATO'dan da koruyor. Bunu göz ardı etmeyelim. Yani NATO'nun üyesi olmak Türkiye'ye karşı bir NATO operasyonunu da engelleyen bir şey yoksa Yunanistan'la probleminiz olabilir kendi iç problemleriniz olabilir yani NATO devreye sokabilecekleri birçok şey olabilir. Türkiye'nin NATO üyeliği hep Türkiye'yi dünyadaki ve genel olarak komşularındaki problemlere karşı koruyucu bir zırh haline getiriyor. Hem de NATO'nun içindeki bazı Türkiye'ye düşman unsurları da birazcık geriye çekiyor doğal olarak. Çünkü her bir üyenin NATO'da veto etme hakkı var. Alınan kararları veto etme hakkı var.

Yalnız NATO'nun beşinci maddesini şöyle bir tekrarlamak isterim. NATO'nun beşinci maddesi NATO üyesi bir ülkeye karşı bir saldırı olduğunda hepsinin birden bir savaşa sokuyor. Fakat, bu savaşa girdikten sonra ne yapacağınız yani askeri bir destek mi gönderirsiniz, bizzat hücum gücünüzü mü sağlarsınız yoksa sadece kamuoyundan destek mi verirsiniz… O ülkelerin anayasa süreçleri içinde bireysel kararlarına bağlı.

Yani NATO bütün herkesin askerini buraya göndermesini gerektirmiyor. Ama NATO üyelerinin tamamı isterlerse Türkiye'yi savunmak için askerlerini gönderebilirler. NATO'nun bütün savunma sistemi devreye girmiş göründüğü kadarıyla, Türkiye'nin savunma sisteminden daha kuvvetli ve daha geniş bir şey. Türkiye'de kendi çelik kubbesini bireysel olarak inşa ettiğinde çok daha kuvvetli bir kalkan oluşturacak. Yani şu dönemde Türkiye'nin en büyük koruyucu zırhı diplomasisi."