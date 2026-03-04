Bakan Çifçi'den Kritik Mesajlar: İran, 'Terörsüz Türkiye' ve Organize Suçlarla Mücadele...

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Basın Federasyonu (TÜBAF) yönetimi ve gazeteciler, Mustafa Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Görüşmede bölgesel güvenlik riskleri, İran merkezli gerilim ve Türkiye’nin olası göç senaryolarına hazırlıkları ele alındı. tv100’ün aktardığına göre Bakan Çiftçi, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak İran–ABD–İsrail hattındaki gerilimin Türkiye’ye etkilerine ilişkin kapsamlı değerlendirmeler yapıldığını söyledi.

Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Göç İdaresi Başkanlığı ve AFAD’ın katılımıyla bir toplantı gerçekleştirildiğini belirtti. Toplantıda savaşın Türkiye açısından oluşturabileceği etkiler ve özellikle muhtemel göç hareketliliği masaya yatırıldı.

'SINIRDA OLAĞANÜSTÜ DURUM YOK'

İran sınırındaki Van, Hakkari, Iğdır ve Ağrı valileriyle doğrudan temas kurduklarını ifade eden Çiftçi, sınır kapılarındaki hareketliliğin rutin seviyelerde seyrettiğini söyledi. Sınırdaki son veriler şöyle:

3 Mart: Türkiye’ye giriş 2032, çıkış 1966

2 Mart: Giriş 1754, çıkış 1938

1 Mart: Giriş 1224, çıkış 1591

Bakan, giriş ve çıkış sayılarının birbirine yakın seyrettiğini belirterek "Şu an için endişe verici bir tablo bulunmadığını" ifade etti. Çiftçi, İran’ın aldığı karar doğrultusunda kendi vatandaşlarının ülke dışına çıkışını sınırladığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ile üçüncü ülke vatandaşlarının çıkışına izin verildiğini aktardı.

HAZIRLIK TAMAM

Olası bir göç dalgasına karşı ilk etapta 90 bin kişiyi barındırabilecek kapasitede hazırlık yapıldığını açıklayan Bakan, bu planlamanın çadır kentler ve geçici barınma alanlarını kapsadığını söyledi. Çiftçi, devletin tüm kurumlarının olası senaryolara karşı hazır olduğunu vurguladı.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE ETKİLENMEYECEK'

Bakan Çiftçi, İran’daki savaş ihtimalinin Türkiye’de yürütülen “Terörsüz Türkiye” sürecini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği sorusuna da yanıt verdi. Sürecin bir devlet politikası olduğunu belirten Çiftçi, geçen yıldan bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin katkılarıyla önemli bir aşamaya gelindiğini söyledi. Sürecin herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlanmasının temenni edildiğini ifade etti.

Çiftçi, sabah saatlerinde DEM heyetiyle bir araya geldiğini, görüşmede hem hayırlı olsun ziyareti hem de sürece ilişkin değerlendirmelerin yapıldığını aktardı. "Türkiye kendi sorununu kendisi çözüyor" diyen Çiftçi, İngiltere’de IRA, İspanya’da ETA ve bazı Asya ülkelerindeki çözüm süreçlerini hatırlatarak Türkiye’nin süreci dış destek almadan yürüttüğünü söyledi. "Bu 50 yıllık prangadan kurtulacağız" ifadelerini kullandı.

'ANNELER ARTIK AĞLAMASIN'

Terörle mücadelede ağır bedeller ödendiğini vurgulayan Çiftçi, şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirtti. Sürecin başarıya ulaşması temennisinde bulunan Bakan, “Ülkemizin enerjisini daha olumlu alanlara yönlendirebilmeliyiz” dedi.

ÇETELER VE UYUŞTURUCUYLA MÜCADELE

Organize suç örgütleri ve çetelerle mücadele konusuna da değinen Çiftçi, göreve geldiği günden bu yana bu başlığın öncelikleri arasında yer aldığını söyledi. Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin istihbarat desteğiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Bakan, "İnsanımızın huzurunu bozan yapılarla sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi. Uyuşturucuyla mücadelenin de İçişleri Bakanlığı’nın en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayan Çiftçi, operasyonların kararlılıkla süreceğini ifade etti.