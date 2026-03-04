Mardin Nusaybin'e 2 km Uzaklıkta Olan Suriye'nin Kamışlı Kentine Füze Düştü

Suriye'nin Kamışlı kentine füze düştüğü bildirildi. Ülkenin kuzeydoğusundaki Haseke iline bağlı olan ve Mardin Nusaybin'e yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki Kamışlı, stratejik öneme sahip.

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından bölgede tansiyon yükselirken, İran’ın misilleme kapsamında fırlattığı füzelerden biri Suriye’nin Kamışlı kentine düştü. Haseke iline bağlı olan ve Suriye'nin kuzeydoğusunda bulunan Kamışlı, Mardin Nusaybin'e yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Mardin Nusaybin'e 2 km Uzaklıkta Olan Suriye'nin Kamışlı Kentine Füze Düştü - Resim : 1

TOPRAĞA SAPLANDI

Edinilen bilgilere göre, İran tarafından ateşlenen füze açık araziye isabet etti. Şans eseri patlama meydana gelmezken, füze toprağa saplanmış halde bulundu. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

Mardin Nusaybin'e 2 km Uzaklıkta Olan Suriye'nin Kamışlı Kentine Füze Düştü - Resim : 2

YANINA GİDİP FOTOĞRAF ÇEKTİLER

Füzenin düştüğü alan kısa sürede çevredeki sivillerin dikkatini çekti. Patlamamış mühimmatın yanına kadar yaklaşan bazı kişilerin cep telefonlarıyla görüntü çektiği anlar sosyal medyada paylaşıldı.

