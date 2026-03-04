Aile Paketi Meclis'te: Doğum İzninde Artış, Çocuklara Sosyal Medya Freni

AK Parti'nin Meclis’e sunduğu yeni teklif, sosyal medyaya 15 yaş sınırı getirirken doğum iznini 24 haftaya çıkarıyor. Düzenleme, oyun şirketlerine temsilci zorunluluğu ve istismar hükümlülerine çocuk alanlarında çalışma yasağı da içeriyor.

Son Güncelleme:
Aile Paketi Meclis'te: Doğum İzninde Artış, Çocuklara Sosyal Medya Freni
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

AK Parti grubu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın ortak çalışması sonucu hazırlanan kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunuldu. Teklif, çocukların dijital ortamdaki varlığını sınırlandıran düzenlemelerle birlikte doğum izinlerinde artış öngörüyor.

SOSYAL MEDYAYA 15 YAŞ FRENİ

Düzenlemeye göre, 5651 sayılı İnternet Kanunu’nda yapılacak değişiklikle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaş altındaki çocukların hesap açmasını engelleyecek etkin yaş doğrulama sistemi kurma zorunluluğu getiriliyor. 15 yaş üstü kullanıcılar için ise ebeveyn kontrol araçlarının devreye alınması ve zararlı içeriklere bir saat içinde müdahale edilmesi öngörülüyor.

Aile Paketi Meclis'te: Doğum İzninde Artış, Çocuklara Sosyal Medya Freni - Resim : 1

Yurt dışı merkezli ve günlük erişimi 100 bini aşan dijital oyun dağıtıcılarına Türkiye’de temsilci bulundurma ve oyunları yaş kriterlerine göre derecelendirme yükümlülüğü getiriliyor.

İSTİSMAR DÜZENLEMESİ

Teklif ayrıca 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu’nda değişiklik öngörüyor. Buna göre cinsel istismar, uyuşturucu ticareti, müstehcenlik, fuhuş ve kasten öldürme gibi ağır suçlardan hüküm giymiş kişilerin çocukların yoğun bulunduğu alanlarda çalışması veya işletmecilik yapması yasaklanacak.

DOĞUM İZNİ UZUYOR

Teklifte çalışma hayatına ilişkin önemli değişiklikler de yer alıyor. Devlet Memurları Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikle kadın çalışanların doğum izninin hem kamuda hem özel sektörde 24 haftaya çıkarılması planlanıyor. Babalık izni ise 5 günden 10 güne yükseltiliyor.

Koruyucu aile olan ve sosyal güvencesi bulunmayan kişilere isteğe bağlı sigorta primi ödeme imkanı tanınması da düzenlemenin bir diğer maddesi olarak yer alıyor.

Kaynak: AA

Etiketler
Doğum İzni Sosyal Medya
Son Güncelleme:
Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süre Zarfını Aşanlar Parasını Bir Daha Geri Alamayacak: Mutlaka Bunu Yaptırın Altın Borcu Verenler Dikkat! Bu Süreyi Aşanın Parası Yanacak
Düşürülen Füze Sonrası NATO'dan Açıklama: 'Türkiye Dahil Tüm Müttefiklerin Yanındayız' 'Türkiye Dahil Tüm Müttefiklerin Yanındayız'
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Mardin Nusaybin'e 2 km Uzaklıkta Olan Suriye'nin Kamışlı Kentine Füze Düştü Suriye'nin Kamışlı Kentine Füze Düştü
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok: İşte Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklı Kalan Roma Mirası Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok
Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak
ABD-İsrail-İran Savaşı 5. Gününde | İsrail: İran'ın Yeni Lideri de Hedefimiz Olacak 'Daha Büyük Saldırı Dalgaları Yolda, Yeni Başlıyoruz'
Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor
Bahçeli 'Ahmetler Makama' Çağrısında Bulunmuştu: İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk Kararı