Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Mesajı: 'Her Türlü Önlemi Alıyoruz'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO müttefikleriyle yakın temas halinde olduklarını belirterek, Türkiye’nin her türlü önlemi aldığını ve anında müdahale kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.

Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Mesajı: 'Her Türlü Önlemi Alıyoruz'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda 'Mehmetçikle iftar' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları inşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

'ORDUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

* Bugün de etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

'CAYDIRICILIĞIMIZ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'e baksaydık elbette bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZE

* Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor, gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadisenin yaşanmaması için uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozarak, bütün engelleri aşacak bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacak emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız.

Son Güncelleme:
Bakan Çifçi'den Kritik Mesajlar: İran, 'Terörsüz Türkiye' ve Organize Suçlarla Mücadele... İran, 'Terörsüz Türkiye' ve Organize Suçlarla Mücadele...
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Yolcuya Tehditler Savurmuştu: İşte Sahte Savcıya İstenen Ceza Yolcuya Tehditler Savurmuştu: İşte Sahte Savcıya İstenen Ceza
ÇOK OKUNANLAR
Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok: İşte Yüzyıllardır Toprağın Altında Saklı Kalan Roma Mirası Trabzon'da Ortaya Çıktı, Türkiye'de Bir Örneği Daha Yok
Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak Bakan Gürlek Duyurdu: Yargı Paketinde Yeni Adım! Tapuda Artık Zorunlu Olacak
ABD-İsrail-İran Savaşı 5. Gününde | İran Savaş Gemisi Batırıldı İran Savaş Gemisi Batırıldı
Bahçeli 'Ahmetler Makama' Çağrısında Bulunmuştu: İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk kararı İçişleri Bakanlığı'ndan Ahmet Türk Kararı
Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor Macron Talimat Verdi, Fransa da Sahaya Çıkıyor