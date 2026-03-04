Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan NATO Mesajı: 'Her Türlü Önlemi Alıyoruz'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Özel Harekat Komutanlığı'nda 'Mehmetçikle iftar' programında konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

* Kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş tüm gazilerimizi minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum. Biz şehitlerin ölmediğini müjdeleyen dinin mensuplarıyız. Aziz ruhları inşallah bize rehberlik edecek, milletimizin kutlu yürüyüşünde yolumuzu aydınlatacaktır. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gözbebeği olan bordo berelilerimiz yurt içinde ve sınır ötesinde destan yazmışlardır. Nice kritik operasyonda fevkalade hayati roller üstlenen bordo berelilerimizle milletçe iftihar ediyoruz.

'ORDUMUZU GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ'

* Bugün de etrafımızda yana ateş çemberinin ortasında bir istikrar adası olarak temayüz ediyorsak bunu ilk önce esareti asla kabul etmeyen milli seciyemize, kahraman ordumuzun caydırıcılığına borçluyuz. Türkiye Cumhuriyeti'nin siyasi, diplomatik ve ekonomik gücü, eğitim, donanım ve vizyonuyla tüm dünyada göz dolduran Türk Silahlı Kuvvetleri vardır. Ecdadımızın asırlarca 'Ey şanlı ordu ey şanlı asker' nidalarıyla yüreklendirdiği kahraman ordumuza her türlü desteği vererek daha da güçlendirmeye devam ediyoruz.

'CAYDIRICILIĞIMIZ ARTIRMAK ZORUNDAYIZ'

Savunma ve havacılık ihracatında rekor rakamla tamamladık. Almanya'daki NATO tatbikatında silahlı kuvvetlerimiz hem bizi gururlandırdı hem müttefiklerimizden takdir topladı. 'Füze testi yapmayın balıklar ürküyor'e baksaydık elbette bunları başaramazdık. Ebedi yurdumuz olan bu topraklarda yaşamak istiyorsak caydırıcılığımızı sürekli artırmak zorundayız. Bu sıkıntılı günlerde hudutlarımızın, hava sahamızın güvenliği konusunda işi şansa bırakmıyoruz.

İRAN'DAN FIRLATILAN FÜZE

* Bu sabahki olayda olduğu gibi NATO müttefiklerimizle yakın istişare içinde her türlü önlemi alıyor, gerekli müdahalelerde bulunuyoruz. Bir daha benzer hadisenin yaşanmaması için uyarılarımızı en net şekilde yapıyoruz. Ülkemizi ve milletimizin güvenliği teminde irade ve kapasitemiz en üst düzeydedir. Türkiye Yüzyılı'nı mutlaka inşa edeceğiz. Bütün oyunları bozarak, bütün engelleri aşacak bizi çekmek istedikleri tuzaklara düşmeden bu ülkeyi çocuklarımıza gurur duyacak emanet olarak bırakmayı inşallah başaracağız.