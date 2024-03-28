Prof. Ahmet Ercan, İstanbul'da riskli 5 ilçeyi açıkladı

Yalova açıklarında ve Marmara Denizi çevresinde, özellikle de Bursa Gemlik hattında meydana gelen depremler endişe yaratıyor.

Beklenen İstanbul depremiyle ilgili Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan yeni bir açıklama geldi. İstanbul'un 5 ilçesinde oturanlara uyarıda bulunan Prof. Ahmet Ercan, şunları kaydetti:

"Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı."

Depremde, kırık(fay) yıkmaz, sarsıntı yıkar. Sarsım gevşek yerde büyür, yapıyı çalkalar. Yıkımların %65 nedeni Yer, %35'i Yapısal kusurlardır. Yoğun, çok katlı yapılaşmış, Esenyurt, Beylikdüzü, Bahçelievler, Zeytinburnu, Bakırköy korkutuyor. İstanbul'da kazanç, bilimi yok saydı. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) March 28, 2024

Ardından bir paylaşım daha yapan Prof. Ercan, "Deprem yılı; meyveler bol, deprem haftası; kırmızı balıklar bol olur. Ayrıca kişilerde baş, kas ile eklem ağrıları artar." diye yazdı.