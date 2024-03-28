Bakan Yerlikaya yeni operasyonları duyurdu: 434 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerkikaya, düzenlenen "Narkoçelik- 9" operasyonlarında, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin ise gözaltına alındığını açıkladı.

Yerlikaya, operasyonların 53 ilde düzenlenen operasyonlara ilişin sosyal medya hesabından bir bilgilendirme yaptı. Operasyonlar 41 ilde Emniyet Genel Müdürlüğü, 12 ilde ise Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapıldı.

Yerlikaya, operasyonların, İl Emniyet Müdürlüklerince, 565 ekip, 1602 personel ve 28 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İzmir, Samsun, Şanlıurfa, Ankara, Şırnak, Tekirdağ, Malatya, Isparta, Sakarya, Gaziantep, Antalya, Balıkesir, Bursa, Adana, Konya, Mersin, Kocaeli, Diyarbakır, Kırşehir, Kahramanmaraş, Denizli, Osmaniye, Van, İstanbul, Aksaray, Aydın, Batman, Muğla, Afyonkarahisar, Kayseri, Eskişehir, Ordu, Adıyaman, Erzincan, Karaman, Kırklareli, Amasya, Hatay, Kütahya, Rize ve Zonguldak'ta düzenlendiğini ifade etti.

İl Jandarma Komutanlıklarınca da operasyonların İstanbul, Diyarbakır, Bingöl, Antalya, Batman, Adana, Hakkari, Van, Samsun, Çanakkale, Kahramanmaraş ve Sakarya'da gerçekleştirildiğini aktaran Yerlikaya, operasyonlarda, 1 ton 43 kilogram uyuşturucu ve 387 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 434 kişinin yakalandığını kaydetti.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman polisler ve jandarmayı tebrik eden Ali Yerlikaya, zehir tacirlerine karşı operasyonların kararlılıkla devam edeceğini vurguladı.