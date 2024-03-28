Artvin'de kaza: Bir gazeteci hayatını kaybetti

Artvin'de dün meydana gelen trafik kazasında Artvin İleri Gazetesi muhabiri Fatih Tüysüz hayatını kaybetti, kameramanı Mehmet Ali Aktaş ise ağır yaralandı.

Son Güncelleme:
Artvin'de kaza: Bir gazeteci hayatını kaybetti

Artvin-Erzurum kara yolunun 12. kilometresinde TRT Haber Artvin Muhabiri Fatih Tüysüz'ün kullandığı 34 FZJ 841 plakalı otomobil, yol kenarındaki işaret levhasına çarptı.

Kazada sürücü ve beraberindeki Çoruh Postası Gazetesi imtiyaz sahibi Tolga Gül yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Artvin Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Eski Artvin Gazeteciler Cemiyeti Başkanı da olan Gül, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Ağır yaralanan Tüysüz'ün tedavisi ise aynı hastanede devam ediyor.

Öte yandan Vali Cengiz Ünsal, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin, hastaneye gelerek Gül'ün ailesine taziyede bulundu, Tüysüz'ün ailesine ise geçmiş olsun dileklerini iletti.

Son Güncelleme:
Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu
Fatih'te bir kadını darbeden erkek, tutuklandı Fatih'te bir kadını darbeden erkek, tutuklandı
Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor Kimse evde yapıldığına inanmıyor; Ağlayan Kek böyle pastane usulü oluyor
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
Faiz kıskacı: Mevduat ve kredi faizleri yükseldi Mevduat ve kredi faizleri yükseldi