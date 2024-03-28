Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Burdur’da yalnız yaşayan ve kendisinden haber alınamayan yaşlı adam komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olay, Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre köyde yalnız yaşayan Süleyman Sonaç’tan (80) bir süredir haber alamayan komşuları evine kontrole gitti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden evin içine bakan komşular Süleyman Sonaç’ı yerde yatar vaziyette görünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye tarafından kapının açılması ile içeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmalar sonrasında Süleyman Sonaç’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı Kanal D dizisiyle ilgili yeni gelişme: Final iddiaları vardı
İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı İstanbul'da seyir halindeki otomobile silahlı saldırı: 2 yaralı
Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu Camdaki Kız'ın başrolü geri dönüyor; Yeni dizisi duyuruldu
Kadıköy’de şerit değiştirmek isteyen sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı Kadıköy’de şerit değiştirmek isteyen sürücü motosiklete çarptı: 2 yaralı
ÇOK OKUNANLAR
Anket: İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti İmamoğlu'nun oy oranı Erdoğan'ı da geçti
Meteoroloji'den İstanbul için uyarı: Kronik hastalığı olanlar dikkat! Meteoroloji'den İstanbul için uyarı
Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi? Demirtaş, seçim mektubu gönderecek mi?
Resmi Gazete'de yayımlandı: Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu Yenileme seçimlerinin yapılacağı tarih belli oldu
Faiz kıskacı: Mevduat ve kredi faizleri yükseldi Mevduat ve kredi faizleri yükseldi