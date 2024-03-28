Diyanet 1 günde 3,5 milyon TL’lik harcama yaptı

Diyanet’in kitap basımı için bir günde 3,5 milyon TL harcadığı ortaya çıktı.

Diyanet 1 günde 3,5 milyon TL’lik harcama yaptı

BirGün'ün haberine göre, 2024 yılına 91 milyar TL’lik bütçe ile başlayan başkanlığın yalnızca bir günde 3,5 milyon TL’lik harcama yaptığı belirlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığı 7- 8 ve 14 Şubat tarihlerinde üç farklı ihale düzenledi. İhaleler kapsamında, “Ahiret Bilinci, Öncü Şahsiyetler” ve “Sezai Karakoç (İz Bırakanlar)” kitaplarının bastırılacağı belirtildi.

AKP iktidarlarında hazırlanan hemen her bütçe döneminde bütçeden aslan payını alması itibarıyla eleştirilen Diyanet’in üç farklı kitap basım ihalesinin sözleşmesi aynı gün imzalandı. Buna göre, toplam üç farklı kitabın 260 bin adet basımı için 27 Şubat günü 3 milyon 512 bin 400 TL’lik anlaşma yapıldı. Anlaşmalardan ikisinin Başak Matbaacılık, birinin ise Salmat Basım Yayın isimli şirketle yapıldığı bildirildi.

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