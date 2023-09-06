Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Prof. Ahmet Ercan, depremde en güvenli illeri sıraladı

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Ercan, Türkiye'nin depreme karşı en güvenli 21 ilini açıkladı.

Ercan'ın X hesabından yaptığı paylaşıma göre, Karadeniz güvenilir iller sıralamasında önce çıkıyor.

Ercan'ın sıralaması şöyle:

''Yıkıcı deprem bakımından Türkiye'nin en güvenli önde gelen illeri: Kırklareli, Zonguldak, Kastamonu, Sinop, Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon, Rize, Artvin, Mardin, Siirt, Batman, Şanlıurfa, Mersin, Antalya, Konya, Karaman, Niğde, Nevşehir, Ankara.''

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