Polisten Sahte Altın Çetesine Operasyon! Suçüstü Yakalandılar

Balıkesir’de kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan 4 kişi polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda gözaltına aldı.

Balıkesir’de 5 eylül tarihinde kuyumcu esnafına sahte altın bozdurarak piyasaya sürmeye çalışan suç organizasyonuna yönelik Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon başlattı.

Organizasyonda yer aldığı tespit edilen şüpheli şahıslar yürütülen çalışmalar neticesinde geçtiğimiz gün Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri ile koordineli yapılan çalışmalar neticesinde şahısların yine piyasaya sahte altın satışı yaparken suçüstü yakalandı.

Yürütülen çalışmalar sonucunda Balıkesir merkezli İstanbul ve Sakarya illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda E.C(22), B.B.(20), A.Ş.(19) ve E.İ.(19) isimli (4) şüpheli şahıs gözaltına alınırken, toplamda 115 adet sahte altın ele geçirildi.

Kaynak: İHA