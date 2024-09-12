Sıcaklıklar Artıyor! Termometreler 38 Dereceyi Gösterecek

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava durumu raporuna göre; Eskişehir'de hava sıcaklıkları 2 ila 4 derece artacak ve termometreler 38 dereceyi gösterecek!

Sıcaklıklar Artıyor! Termometreler 38 Dereceyi Gösterecek

Eskişehir'de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artarak 38 dereceye kadar ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı zaman zaman güneybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette, yarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

Öte yandan Eskişehir'de en yüksek hava sıcaklığının Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçelerinde 38 dereceye kadar ulaşacağı değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA

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