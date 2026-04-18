Polisten Kaçış Acı Sonla Bitti: Çatıdan Düşen Çocuk Kurtarılamadı

Muğla’da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 17 yaşındaki çocuk, polislerden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

Son Güncelleme:
Polisten Kaçış Acı Sonla Bitti: Çatıdan Düşen Çocuk Kurtarılamadı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırbaş’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Etiketler
Muğla
Son Güncelleme:
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
Şişli’de Metruk Binada Erkek Cesedi Bulundu Şişli’de Metruk Binada Erkek Cesedi Bulundu
Evde Yapılan İlaçlama 7 Kişiyi Hastanelik Etti Evde Yapılan İlaçlama 7 Kişiyi Hastanelik Etti
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam Türkiye'nin Dev Zincir Marketi Rakibini Satın Alıyor! Dudak Uçuklatan Rakam
Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı Ticaret Bakanlığı Düğmeye Bastı! Ünlü Markette 'Domuz Derisi' Skandalı
İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı İnan Kıraç'ın Evliliği İçin Karar Verildi! Kızı İpek Kıraç İptal Davası Açmıştı
İran Hürmüz Boğazı'nı Yeniden Kapattı! 2 Gemiye Ateş Açıldı Hürmüz Boğazı Yeniden Kapatıldı
Gülistan Doku Cinayetinde Kan Donduran İtiraf: Umut Altaş'ın Ağabeyinin Videosu Ortaya Çıktı Gülistan Doku Cinayetinde Kan Donduran İtiraf: Umut Altaş'ın Ağabeyinin Videosu Ortaya Çıktı