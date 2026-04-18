Polisten Kaçış Acı Sonla Bitti: Çatıdan Düşen Çocuk Kurtarılamadı
Muğla’da çeşitli suçlardan arama kaydı olan 17 yaşındaki çocuk, polislerden kaçmaya çalıştığı sırada çıktığı binanın çatısından düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 19.00 sıralarında Yatağan ilçesinde meydana geldi. Hakkında çok sayıda suç kaydı ve aranması bulunan 17 yaşındaki Yalçın Demir Kırbaş’ı yakalamak isteyen Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerini fark eden Kırbaş, girdiği binanın çatısına çıktı. Buradan yan binanın çatısına geçmek isteyen Kırbaş, yaklaşık 5 metre yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
KURTARILAMADI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Kırbaş’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlattı. Kırbaş’ın Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal’ın ailesinin oturduğu eve molotoflu saldırı düzenlediği öğrenildi.
Kaynak: DHA
