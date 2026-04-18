Şişli’de Metruk Binada Erkek Cesedi Bulundu

İstanbul'un Şişli ilçesinde metruk bir binada erkek cesedi bulundu. Olay, Gülbahar Mahallesi Kaptan Sokak’ta meydana geldi. Çevredeki vatandaşlar, binada hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kontrolde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Bölge güvenlik çemberine alınırken, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sürüyor. Cesedin kimliğinin ve ölüm nedeninin yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.

Kaynak: AA