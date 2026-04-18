Evde Yapılan İlaçlama 7 Kişiyi Hastanelik Etti
İstanbul Esenyurt’ta bir ailenin evde yaptığı ilaçlama sonrası 7 kişi zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından dairede kimyasal incelemesi yapıldı.
Olay, sabah saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi 1891. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir aile evde dün kendi imkanlarıyla ilaçlama yaptı. Bu sabah saatlerinde rahatsızlanan evdeki 7 kişi, ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
İNCELEME SÜRÜYOR
Bunun üzerine AFAD ve itfaiye ekipleri, zehirlenmenin yaşandığı dairede inceleme ve ölçümlerde bulundu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ailenin tedavileri sürerken, olayla ilgili incelemenin sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: DHA
