Gülistan'ın Ablası Aygül Doku'dan Çarpıcı Açıklama: 'Hamile Bırakıp Kafasına Sıkmış'

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişim Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir itiraf geldi. Doku cinayetinin baş şüphelilerinden olan ve hakkında kırmızı bültenle arama kararı çıkarılan Umut Altaş’ın ağabeyi Sidar Altaş, cinayete ilişkin her şeyi anlattı.

Kayıtta Sidar Altaş, kardeşinin kendisine cinayeti Mustafa Türkay Sonel’in işlediğini belirterek, Türkay Sonel’in Silah ile Gülistan’ın kafasına sıkarak öldürdüğünü ve cinayetin bir evde gerçekleştiğini söylediği beliertildi.

Gülistan'ın ablası Amerika'daki Firari şüpheliden savcılığa gönderilen 40 dakikalık video sonrası ilk kez tv100 'e konuştu.

tv100 muhabiri Canan Altıntaş'a konuşan Aygül Doku, şu ifadelere yer verdi;

"Umut Altaş'ın ağabeyi Sidar Altaş, bir itirafta bulundu. Tuncay Sonel'in oğlu Mustafa Türkay Sonel, önce tecavüz ederek hamile bırakıyor. Tartışma çıkıyor ve bir evde başına silahla ateş edilerek öldürülüyor. 2 kişinin daha ismini verdi. Şu anda o 2 ismin hakında da soruşturma başlatıldı.

Biz Başsavcımız Ebru Cansu'ya güveniyoruz. Yargıdan şunu istiyoruz; bu katil Mustafa Türkay Sonel ve bütün bu delilleri kaybeden Tuncay Sonel ve bu suç şebekesi adalete hesap versin. biizm bu saatten sonra zaten içimiz soğumaz ama en azından adalet yerini bulsun. Başka çocuklar buı şekilde gitmesin.

Kaynak: tv100