Polis Memuru, Kazara Meslektaşını Vurdu!
Batman Havalimanı’nda yolculuk yapan komiser yardımcısı, silah kontrol noktasından silahını alacağı esnada görevli polis memuru tarafından kazara vuruldu. Yaralı polis memuru hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Batman Havalimanı’nda TK-4115 sefer sayılı uçakla Ankara'dan Batman'a gelen komiser yardımcısı M.A.D., silah teslim noktasına gelerek tabancasını almak istedi. M.A.D., burada görevli polis memuru F.D. tabancayı kontrol bidonu içerisine doğrultup kontrol ettiği esnada silahın ateş alması sonucu kazara bacağından yaralandı.
İNCELEME BAŞLATILDI
İhbarla bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı polis memuru M.A.D. ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
M.A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. M.A.D. şikayetçi olmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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