İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine göre, ülkede bugün kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Edirne, Kırklareli, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey ve Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak

Türkiye en sıcak günlerini yaşarken, bugün daha da bunalacak. Özellikle İstanbul'da hava sıcaklıklarının 40 dereceleri bulması bekleniyor. Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Trakya'nın batısı ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT!

Bugün İstanbul'da bağıl nemin biraz azalmasına rağmen, hava sıcaklıkları 36 derece olarak ölçülecek ancak hissedilen sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Çarşamba gününden itibaren sıcaklıkların 4-5 derece düşmesi ve yaz sağanaklarının etkili olması bekleniyor.

Ankara'da ise, öğle saatlerinde 37 derece, gece ise 22 derece olacak.

İzmir'de de bugün gölgede 38 derece, rüzgarların nemli esmesi nedeniyle hava bunaltıcı olacak.

İstanbulluları Serinleten Haber! Meteoroloji Tarih Verdi, Sıcaklıklar Çakılacak - Resim : 1

İŞTE DİĞER İLLERİN HAVA DURUMU

MARMARA
Az bulutlu, batısının zamanla parçalı bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevrelerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 22°C, 40°C
Az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA 25°C, 37°C
Az bulutlu

KOCAELİ 24°C, 37°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 27°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA 29°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 27°C, 37°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 28°C, 36°C
Az bulutlu ve açık

HATAY 27°C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA 22°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANKIRI 19°C, 38°C
Az bulutlu

ESKİŞEHİR 20°C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu

SİVAS 15°C, 34°C
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor

BOLU 19°C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU 18°C, 35°C
Az bulutlu

SİNOP 25°C, 30°C
Az bulutlu

ZONGULDAK 22°C, 30°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Artvin'in yüksek kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 23°C, 37°C
Az bulutlu

ARTVİN 18°C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yüksek kesimleri yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN 24°C, 30°C
Az bulutlu

TRABZON 22°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey, Van'ın doğu çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 12°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, kuzey çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS 12°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) zamanla çok bulutlu öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA 21°C, 37°C
Az bulutlu

VAN 16°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu, doğu çevreleri yarın (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 25°C, 41°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 25°C, 40°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 26°C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA 28°C, 42°C
Az bulutlu ve açık

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