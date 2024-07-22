Nakliyat Deposunda Korkutan Yangın

Edinilen bilgiye göre, geç saatlerde Göllü Bağları Mahallesi’nde bir nakliyat firmasının deposunda yangın çıktı. Hızla büyüyen alevleri görenler durumu 112’ye bildirdi. Bölgeye itfaiye, AFAD, acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Binayı saran alevler güçlükle söndürüldü, mobilya malzemeleri hasar gördü. Yanan malzemeleri üzüntüyle izleyen sahiplerini ise çevredeki vatandaşlar sakinleştirmeye çalıştı.

Deponun önünde duran kamyonu yanmaktan mahalle sakinleri kurtardı. Kamyonu kurtaran Yavuz Yücel, “Çatı alev almıştı. En azından kamyonu kurtaralım diye düşündük. Apar topar binip kamyonu çektik” dedi. Yangının daha da büyümesinden endişe duyan Ümit Osman Yücel de, “İtfaiyenin erken gelmesi faciayı önledi” diye konuştu. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA