Polis memuru Hakan Telli'yi şehit eden uyuşturucu çetesine operasyon: Çok sayıda kişi gözaltına alındı

İstanbul’un merkez Kağıthane ilçesinde polis memuru Hakan Telli’nin şehit, polis memur Ahmet Yasin Çevik’in yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili düzenlenen zincirleme operasyonlarda 39 şüpheli daha yakalandı. Eylemle bağlantılı çete mensubu şüpheliler bugün adliyeye sevk edildi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, polis memuru Hakan Telli ve beraberindeki Ahmet Yasin Çevik, 25 Ağustos’ta Kağıthane Hamidiye Mahallesi'nde uyuşturucu çetelerinin barındığı bir eve operasyon düzenlemiş, gece yapılan baskında saldırganların açtığı ateş sonucu Hakan Telli isimli polis memuru şehit olmuş, aynı ekipte yer alan Ahmet Yasin Çevik adlı emniyet görevlisi ağır yaralanmıştı.

Silahlı saldırıyla ilgili başlatılan soruşturma çok yönlü olarak devam ederken, eylemin arkasındaki çetenin fertlerine yönelik peş peşe baskınlar düzenlendi.

Diyar Anucur’un öldürüldüğü olayın ardından ilk etapta yaralanan O.A ile birlikte aynı evde yaşayan 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Devam eden soruşturmayla ilgili İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, O.A isimli kişinin liderliğindeki “Anucurlar” suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik geniş çaplı çalışma gerçekleştirildi. Emniyet ekiplerince belirlenen 97 adrese gerçekleştirilen zincirleme operasyonda 39 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 1 uzun namlulu silah, 1 otomatik tabanca, 13 ruhsatsız tabanca, bu silahlara ait 585 mermi, 1 av, 2 pompalı olmak üzere 3 tüfek, 1 balistik yelek, 51,11 gram esrar, 5,58 gram kokain, 57 kapsül halinde kokain, 6,45 gram bonzai, 1 gram eroin, 2 litre 70 ml aseton, 70 ml amonyak, uyuşturucu ticaretinde kullanılan 3 hassas terazi ve 55 hap ele geçirildi.

Yakalanan çete üyeleri, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Burada 4 gün boyunca çapraz sorguda tutulan şüpheliler, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da şu ifadeleri kullandı:

"ŞEHİDİMİZ HAKAN TELLİ'NİN KANI YERDE KALMADI

İstanbul Kağıthane'de Zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda kahraman polisimiz Hakan Telli şehit olmuştu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüklerimizin koordinesinde; kahraman polisimiz Hakan Telli'yi şehit eden suç örgütüne yönelik irtibatlı, iltisaklı ve beraber faaliyet gösteren şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Belirlenen 97 adrese yönelik gerçekleştirilen operasyonda şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonu gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum Allah hepinizden razı olsun, ayağınıza taş değdirmesin. Gençlerimizi, toplumumuzu zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız Hepsini adalete teslim edeceğiz.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEMİZ AZİM VE KARARLILIKLA DEVAM EDECEK"

Kaynak: İHA