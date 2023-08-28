Özgür Gündem ile dayanışma için 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can için denetimli serbestlik başvurusu yapıldı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma için 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can hakkında denetimli serbestlik başvurusu yapıldı. Can'ı, T24 yazarı Hasan Cemal, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tarihçi Erdoğan Aydın yalnız bırakmadı.

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Özgür Gündem ile dayanışma için 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can için denetimli serbestlik başvurusu yapıldı

Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma için 1 günlük yayın yönetmenliği yapan Celalettin Can hakkında denetimli serbestlik başvurusu yapıldı.

78'liler Girişimi Sözcüsü Celalettin Can, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Özgür Gündem Gazetesi ile dayanışma amacıyla bir günlük yayın yönetmenliği yapması nedeniyle aldığı 1 yıl 3 ay hapis cezası nedeniyle cezaevine girecek. İnfaz işlemleri için İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne gelen Celalettin Can, avukatların denetimli serbestlik için dilekçe verdiğini, sonucun henüz netleşmediğini belirtti.

Duvar’ın haberine göre, “Sembolik bir dayanışma için bize mahkumiyet cezası veriliyor. Cezalar da yayınların kapatılması bizi engelleyemeyecek. Düşünce ve fikir özgürlüğü için mücadelemizi sürdüreceğiz. Yenilmeyeceğiz bunlara, yeneceğiz” ifadelerini kullanan Celalettin Can’ı T24 yazarı Hasan Cemal, Türk Tabipler Birliği (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, tarihçi Erdoğan Aydın da yalnız bırakmadı.

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