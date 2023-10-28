Polis AYM kararı dinlemiyor: Cumartesi Anneleri/İnsanları 970'inci haftada da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri/İnsanları eylemlerinin 970'inci haftasında da Galatasaray Meydanı'na çıkmak isterken gözaltına alındı.

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Polis AYM kararı dinlemiyor: Cumartesi Anneleri/İnsanları 970'inci haftada da gözaltına alındı

Cumartesi Anneleri/İnsanları, Galatasaray Meydanı’na çıkmak isterken, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen 29’uncu kez gözaltına alındı.

Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eylemlerinin 970’inci haftasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen kayıp yakınları ve hak savunucularının gözaltına alındığı belirtildi.

Gözaltına alınanların isimleri ise şöyle:

İkbal Eren

Ali Ocak

Besna Tosun

İrfan Bilgin

Hüseyin Ocak

Gülseren Yoleri

Oya Ersoy

Leman Yurtsever

Ümit Efe

Nazım Dikbaş

Ayşegül Devecioğlu

Murat Çelik

İsmail Yücel

Davut Arslan

Doğan Özkan

Seyit Doğan

Salim Derelioğlu

Hüseyin Aygül

Taylan Bekin

Sevim Sancaktar

Begali Kurnaz

Selim Kara

Mikail Kara

Salih Zeki Tombak

Bedahet Tosun

Hüseyin Doğan

Arda İlaldı

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Cumartesi Anneleri Anayasa Mahkemesi (AYM) Polis
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