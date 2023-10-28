Polis AYM kararı dinlemiyor: Cumartesi Anneleri/İnsanları 970'inci haftada da gözaltına alındı
Cumartesi Anneleri/İnsanları eylemlerinin 970'inci haftasında da Galatasaray Meydanı'na çıkmak isterken gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri/İnsanları, Galatasaray Meydanı’na çıkmak isterken, Anayasa Mahkemesi’nin kararına rağmen 29’uncu kez gözaltına alındı.
Cumartesi Anneleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, eylemlerinin 970’inci haftasında Galatasaray Meydanı'na çıkmak isteyen kayıp yakınları ve hak savunucularının gözaltına alındığı belirtildi.
Gözaltına alınanların isimleri ise şöyle:
İkbal Eren
Ali Ocak
Besna Tosun
İrfan Bilgin
Hüseyin Ocak
Gülseren Yoleri
Oya Ersoy
Leman Yurtsever
Ümit Efe
Nazım Dikbaş
Ayşegül Devecioğlu
Murat Çelik
İsmail Yücel
Davut Arslan
Doğan Özkan
Seyit Doğan
Salim Derelioğlu
Hüseyin Aygül
Taylan Bekin
Sevim Sancaktar
Begali Kurnaz
Selim Kara
Mikail Kara
Salih Zeki Tombak
Bedahet Tosun
Hüseyin Doğan
Arda İlaldı
Kaynak: Gerçek Gündem
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