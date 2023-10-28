Dikkat çeken iddia: Adnan Oktar, Aleyna Tilki'yi de örgütlemek istemiş

Kamuoyunda 'Adnan Hoca' olarak bilinen Adnan Oktar, 2018 yılında 8 bin 658 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Youtube platformuna yayın yapan 140Journos kanalı, ‘Kedicik' isimli belgesel yayınladı.

Belgeselde, Adnan Oktar Suç Örgütü’nün çocukları ve kadınları nasıl tuzağa düşürdüğünü geniş kesimlere aktardı.

Adnan Oktar gündemi, sosyal medyada konu olmaya devam ederken şarkıcı Aleyna Tilki’nin de 13 yaşında örgütün radarına girdiği ortaya çıktı.

OdaTV'den alınan habere göre, Oktar çetesinin kanalı A9 TV'de Aleyna Tilki ile ilgili sohbetin arşiv görüntülerine ulaşıldı.

Ölker'in iddiasına göre; Aleyna Tilki henüz 13 yaşındayken ve meşhur değilken kediciklerin radarına girmişti.

Havva Öztel’e ait öğrenci yurdunun tanıtımı için annesine destek olan Tilki, Marmara Üniversitesi’nin önünde reklam broşürü dağıtımı yaparken “Kedicik” lakaplı kadınlardan biri yanına yaklaşarak Tilki'ye bir teklifte bulundu.

'E-MAİL ADRESİ VERDİ'

Tilki ile irtibat kuran kişi "Çok yeteneklisin, albüm yapmalısın" dedi ve ona bir e-mail adresi verdi.

Annesinin dikkatli davranmasının ardından Aleyna Tilki Adnan Oktar suç örgütü ile irtibat kurmaktan son anda kurtuldu.