Polis aranan hükümlüyü inşaat işçisi kılığına girerek yakaladı

İstanbul'da, firari hükümlüler ile aranma kaydı bulunan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında 1 kişi, inşaat işçisi gibi davranan polis ekiplerince şantiye alanında yakalandı.

Son Güncelleme:
Polis aranan hükümlüyü inşaat işçisi kılığına girerek yakaladı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde, çeşitli suçlardan hakkında hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme ve cinsel saldırı suçlarından aranma kaydı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

İlçe emniyet müdürlüklerinde görevli 223 ekip ve 463 personelin katılımıyla belirlenen 404 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan firari hükümlüler ile aranma kayıtlarının olduğu tespit edilen 86 kişi yakalandı.

Ekipler, çalışma kapsamında aranan kişilerden 1'inin Küçükçekmece'deki şantiye alanında olduğunu tespit etti.

Baret ve yelek giyerek inşaat işçisi gibi davranan polis ekipleri, dikkat çekmeden yaklaştığı şüpheliyi yakalayıp polis merkezine götürdü.

Çalışma kapsamında yakalanan 86 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

Etiketler
Polis Operasyon İnşaat Emniyet
Son Güncelleme:
Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor Kanal D kimseye sormadan yayından aldı! Seyirciler isyan ediyor
Bozulmak üzere olan turşuyu kurtarmanızı sağlayacak yöntem! Asla erime olmuyor Bozulmak üzere olan turşuyu kurtarmanızı sağlayacak yöntem! Asla erime olmuyor
Buğra Gökce, İBB’deki görevinden istifa edecek; İzmir için adaylığa hazırlanıyor Buğra Gökce, İBB’deki görevinden istifa edecek; İzmir için adaylığa hazırlanıyor
Yargıtay'ın hedefinde bu kez Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı var! Suç duyurusunda bulundular Yargıtay'ın hedefinde bu kez Erdoğan'ın eski hukuk danışmanı var!
ÇOK OKUNANLAR
Nasıl dolandırıcı oldu? İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı İşte Seçil Erzan'ın Çorlu'dan Florya'ya uzanan hayatı
Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti? Liste ortaya çıktı: 'Fatih Terim Fonu' vurgununda kim kazandı, kim kaybetti?
Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş! Dilan Polat, cezaevinden ilk röportajını verdi: Günleri böyle geçiyormuş!
Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma! MASAK'tan rapor istendi: Çiftten açıklama geldi Özlem Öz ve Tayyar Öz çiftine 5 ayrı suçtan soruşturma
AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları' AKP'li isimden İBB adaylığı sinyali: 'Sıvadık kolları'