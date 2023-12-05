'Polatların patronu' denen Sibel Bal Kotan sessizliğini bozdu: 'Tanımıyorum' dedi, o detayı atladı!

Dilan ve Engin Polat çiftinin akladığı iddia edilen paranın kaynağı olduğu öne sürülen Sibel Bal Kotan konuştu. Çelişkili ifadeler veren Kotan, sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum' dedi.

'Polatların patronu' denen Sibel Bal Kotan sessizliğini bozdu: 'Tanımıyorum' dedi, o detayı atladı!

Sibel Bal Kotan'ın adı bundan 2 yıl önce yasa dışı bahis operasyonuyla gündeme gelmişti. Dilan ve Engin Polat çiftinin tutuklanmasıyla bu isim yeniden konuşulmaya başlandı. Kotan, Polatların akladığı söylenen kara paranın kaynağı olarak gösterildi. İddialar sonrasında açıklama yapan Kotan hakkındaki iddiaları kabul etmedi. Hatta sosyal medyadan takip ettiği Dilan Polat için 'Tanımıyorum' dedi.

"NASIL PATRONU OLAYIM, 2019 MODEL ARABAYA BİNİYORUM"

Sibel Bal Kotan, Dilan ve Engin Polat'ın akladıkları paranın kaynağı olarak gösterilmişti. 2021 yılında Kotan, sanal bahisten tutuklanmıştı. Kotan, iddialarla ilgili açıklama yaptı.

Kotan şunları söyledi:

"Ben yasadışı bahisçi de olabilirim, suçlu da olabilirim. Sonuna kadar suçlu da olabilirim ama benim Dilan Polat ile alakam yok. Ben bu kadını hayatımda görmedim, tanımıyorum, bilmiyorum, hayatımda adı geçmedi. Ben Dilan Polat'ın nasıl patronu olayım, 2019 model arabaya biniyorum. Benim kadını tanıma şansım yok.

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YAPTIĞI AÇIKLAMALARI BEĞENMİŞ

Kotan eski hesabından Engin Polat'ın tutuklanmadan önce kendilerine açılan soruşturma hakkında yaptığı açıklamaları da beğenmiş.

Kotan, yasadışı bahisten elde ettiği paraları toplayıp hukuk bürosuna taşımak için Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bulunan bir firmadan lüks araçlar kiralıyordu. O araç firması da iddiaya göre Engin Polat'ın yakın akrabalarından birine aitti.

Konuyla ilgili Kotan "Yemin ederim ben hayatımda araba kiralamadım. Bir kere mi ne kiraladılar, bizim araba başka bir yerdeydi. Araba kiralayın gelin beni alın dedim. Yemin ediyorum hiçbir alakası yok" dedi.

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"20 BİN DOLARA VATANDAŞLIK VAR, ALALIM O ZAMAN DEDİK"

Mynet'in ATV Haber'den aktardığı haberine göre Kotan, Karayipler'de bulunan Saint Lucia vatandaşı olduğunu kabul etti. Açıklamasının devamında Kotan şunları dedi:

"2 tane oğlum var. Ben bunları dedim ABD'de okutacağım. Bana bir teklif geldi, Saint Lucia'da vatandaşlık var, 20 bin dolar, dedik ki alalım o zaman. Çocuklarını zorla okutan. İki kuruşu üst üste getiren bir kadınım ben. Çocuğumu ABD'de okutuyorum elimden geleni yapıyorum."

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