Polat davasına dahil edilen fenomenlerin mal varlıklarına el konuldu

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Dilan Polat'ın 2019 yılında "şampiyonlar ligi" açıklamasıyla paylaştığı fotoğraftaki tüm fenomenler hakkında soruşturma başlatılmıştı. Gazeteci Murat Ağırel o isimlerin mal varlıklarına el konulduğunu açıkladı.

Ağırel sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Polat davasına dahil edilen 12 ismin; Eylül Öztürk, Feyzanur Başar, İlayda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Nurgül Yiğit, Tolunay Topal, Tuğba Demirhan, Yavuz Selim Korkut... Taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu. Tayyar ve Özlem Öz çiftinin de taşınır taşınmaz tüm mal varlıklarına el konuldu." ifadelerini kullandı.