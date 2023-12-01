Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için başvurumu yaptım. Evraklarımı sayın il sekreterine teslim ettim" dedi.

Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

Kerimoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek adaylık dosyasını teslim etti. Daha sonra açıklama yapan Kerimoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için başvurumu yaptım. Evraklarımı sayın il sekreterine teslim ettim. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerde ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütünün sesi olmak, değerli örgütümüzün düşüncelerine sözcü olmak CHP'nin İstanbul'daki hizmetlerini artırarak devam ettirmek, İstanbul'a hizmet etmek için adaylık başvurusu yaptım. Partimize, İstanbul'a, ülkemize hayırlı olsun" dedi.

Etiketler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi Yerel seçimlerde adaylık için görevden ayrılma süreci sona erdi
İBB'de bir 'adaylık' istifası daha: Genel sekreter yardımcı aday olmak için görevinden ayrıldı Genel sekreter yardımcı aday olmak için görevinden ayrıldı
Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için... Hem hızlı hem çok etkili! Ev ve araba camlarındaki nemi önlemek için...
Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor? Uyumadan önce ayağınızın altına limon sürerseniz... Bakın ne oluyor?
ÇOK OKUNANLAR
Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var! Dünyanın en pahalı şehirleri belli oldu: Birinci sırada iki kent birden var!
Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar Apple ürünlerine bir zam daha geldi: İşte yeni fiyatlar
'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı 'Fatih Terim Fonu' vurgununda yeni görüntüler: 3.2 milyon doları aldı, koşarak uzaklaştı
Volkan Bahçekapılı aracı olmuştu: Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı Seçil Erzan'a 4 milyon 292 bin dolar veren Emre Belözoğlu'nun ifadesi ortaya çıktı
Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt: Buse Terim'in para verdiğinden haberi yokmuş Fatih Terim cephesinden 'fon vurgunu' sorularına yanıt