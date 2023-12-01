Bakırköy Belediye Başkanı Kerimoğlu, İBB Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

CHP'li Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı.

Kerimoğlu, İstanbul İl Başkanlığı'na gelerek adaylık dosyasını teslim etti. Daha sonra açıklama yapan Kerimoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı adaylığı için başvurumu yaptım. Evraklarımı sayın il sekreterine teslim ettim. İnşallah önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerde ben de Cumhuriyet Halk Partisi'nin değerli örgütünün sesi olmak, değerli örgütümüzün düşüncelerine sözcü olmak CHP'nin İstanbul'daki hizmetlerini artırarak devam ettirmek, İstanbul'a hizmet etmek için adaylık başvurusu yaptım. Partimize, İstanbul'a, ülkemize hayırlı olsun" dedi.