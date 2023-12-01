İBB'de bir 'adaylık' istifası daha: Genel sekreter yardımcı aday olmak için görevinden ayrıldı

2024 Yerel Seçimleri için adaylık sürecinde sona gelinirken; başvurular da hız kazandı.

BİR GÜNDE İKİ 'ADAYLIK' İSTİFASI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, CHP’den İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmak için bugün İBB'deki görevinden istifa etti.

Gökçe'nin ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da 31 Mart 2024 yerel seçimlerde aday olmak için görevinden istifa etti.

(Mahir Polat)

SON İSTİFA TARİHİ BUGÜNDÜ

Yerel seçimlerde aday olmak isteyen kamu görevlilerinin istifa dilekçelerini vermeleri için öngörülen süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri'nde kamu görevlilerinin istifa etmeleri gereken tarihi 1 Aralık olarak belirlemişti.

'FATİH BELEDİYESİ' İDDİASI

Mahir Polat'ın, Fatih Belediye Başkan Adayı için başvuruda bulunacağı iddia edildi.