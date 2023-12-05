Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı

Konya’da alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, park halindeki otomobile çarparak durdu. Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden sürücü otomobili bırakarak olay yerinden kaçtı.

Son Güncelleme:
Kaza yaptı, hasar gören otomobili bırakıp kaçtı

Kaza, gece saatlerinde merkez Karatay ilçesi Akçeşme Mahallesi Piri Esad Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, adliye istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan henüz sürücüsü belirlenemeyen 42 AC 822 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 APH 352 plakalı otomobile çarptıktan sonra durdu.

Kaza anında devriye gezen ekipleri fark eden alkollü olduğu iddia edilen sürücü, aracı bırakıp kaçtı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerin ardından çarpan otomobili emniyet otoparkına kaldırdı. Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kazayı gören Emre Talay, "Otomobil hızla geldi zikzak yaptı daha sonra otomobile çarptı. Sürücü olay yerinden kaçtı. Polisler peşinden koştu ama kaçtı" dedi.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:
İYİ Parti'de bir istifa daha İYİ Parti'de bir istifa daha
Ayhan Akman’dan Seçil Erzan’ın suçlamalarına yanıt Ayhan Akman’dan Seçil Erzan’ın suçlamalarına yanıt
Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor? Çöpe atanlar yazık ederler! Sarımsak kabukları bakın ne işe yarıyor?
Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak Apar topar TRT1 dizisi Gönül Dağı'na veda etti! Yeni adresi orası olacak
ÇOK OKUNANLAR
ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları! ORC Araştırma açıkladı: İşte 2023'ün en başarılı belediye başkanları!
Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak' Naci Görür ağlaya ağlaya anlattı: '18 ilin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak'
İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat İstanbul'un 18 ilçesinde elektrik kesintisi: O saatlere dikkat
Gözlerin çevrildiği ismin ifadesi ortaya çıktı: "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim" "Hesabıma gelen paraları çekip Seçil Erzan'a verdim"
Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo Erdoğan'ın 'tek zam' açıklaması tüm tahminleri değiştirdi: Asgari ücrette yeni senaryo