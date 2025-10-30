Piyasa Değeri 1 Milyar Lirayı Aşan 14 Bin Ton Akaryakıt Kayıp! TP Petrol Dağıtım'ın Üç Kritik İsmine Kelepçe

Akaryakıt sektörünü sarsan operasyon haberi Antalya ve Hatay'dan geldi. Piyasa değeri 1 milyar lirayı aşan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi. TP Petrol Dağıtım'ın üç yöneticisi tutuklandı, hakkında gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z.'nin yurt dışında olduğu öğrenildi.

Son Güncelleme:
Piyasa Değeri 1 Milyar Lirayı Aşan 14 Bin Ton Akaryakıt Kayıp! TP Petrol Dağıtım'ın Üç Kritik İsmine Kelepçe
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Edinilen bilgiye göre, 22-24 Ekim'de STAR Rafineri'nin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) bildirdiği Hatay Dörtyol ve Antalya tesislerindeki rakamlar ile rafineriye depo hizmeti veren TP Petrol Dağıtım AŞ'nin bildirdiği rakamlar arasında uyumsuzluk olduğu tespit edildi.

STAR Rafineri'nin, kendisi adına faturalı ürünlerin kendisinden habersiz satıldığı iddiasıyla Antalya ve Hatay Dörtyol Cumhuriyet Başsavcılıklarına şikayette bulunması üzerine soruşturma başlatıldı.

14 BİN TON AKARYAKIT KAYIP

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yapılan incelemede, firmanın Antalya'daki deposunda piyasa değeri güncel fiyatlarla 232 milyon 256 bin lira olan 4 bin 9 ton, Hatay Dörtyol'daki deposunda ise piyasa değeri 820 milyon 561 bin lira olan 14 bin 467 ton akaryakıtın eksik olduğu belirlendi.

ÜÇ KRİTİK YÖNETİCİ TUTUKLANDI

Tespit üzerine düzenlenen operasyonda TP Petrol Dağıtım AŞ'nin genel müdürü M.B., eski genel müdürü Ç.D., ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. Antalya'da gözaltına alındı.

İstanbul'da gözaltına alınan Ş.Z., Ş.H.Z. F.B. ve S.U. ile Muğla'nın Fethiye ilçesinde gözaltına alınan H.G.K. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI YURT DIŞINDA

Gözaltı kararı verilen TP Petrol Dağıtım AŞ Yönetim Kurulu Başkanı İ.Z. ve aynı şirkette üst düzey yönetici olan A.Ç.Y.'nin yurt dışında oldukları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan eski genel müdür Ç.D. savcılıktan serbest bırakılırken, genel müdür M.B, ikmal müdürü H.G. ve tesis müdürü O.E.C. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA

Etiketler
Akaryakıt Operasyon
Son Güncelleme:
Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz'i Resmi Törenle Karşıladı Ankara'da Kritik Zirve! Cumhurbaşkanı, Resmi Törenle Karşıladı
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor Pastırma Sıcakları Kapıda! Yazdan Kalma Günler Geri Dönüyor
Bahis Skandalında Flaş Gelişme! Hakem Zorbay Küçük İlk Kez Konuştu! Şikayetçi Oldu Bahis Skandalında Flaş Gelişme
Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Bir Aile Yok Oldu… Geriye Sadece Anılar Kaldı Gebze'de Çöken Binanın Enkazından Çıkan Not Türkiye'yi Ağlattı! Geriye Sadece Anılar Kaldı
Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü
Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı Türkiye'nin Ünlü Burger Markası İflasın Eşiğinde! Çok Sayıda Şubesi Vardı