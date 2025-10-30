Gebze’deki Faciada Hayatını Kaybeden Babadan Geriye O Sözler Kaldı! Yürek Burkan Görüntü
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çöken binada eşi ve iki çocuğuyla birlikte hayatını kaybeden baba Levent Bilir'den (44) geriye, kombi tamirciliği yaparken çekilen görüntüleri kaldı. Bilir’in gülümseyerek söylediği “Kısmet diyelim biz buna” sözü yürek burktu.
Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşanan bina faciasında hayatını kaybeden Levent Bilir (44), eşi Emine Bilir (37) ve çocukları Muhammed Emir (12) ile Hayrunnisa (14)’yı kaybeden Türkiye’yi derin üzüntüye boğdu. Faciadan sağ kurtulan tek kişi ise ailenin en büyük kızı Dilara Bilir (18) oldu.
Mevlana Mahallesi Issıkgöl Caddesi’nde bulunan Arslan Apartmanı, sabahın erken saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle çökmüş, bina altında kalan 5 kişilik Bilir ailesinden 4 kişi yaşamını yitirmişti.
Ailesiyle birlikte hayatını kaybeden Levent Bilir’in, Gebze ve çevresinde kombi tamirciliği yaptığı öğrenildi. Sosyal medyada bir kullanıcının paylaştığı videoda, Bilir’in bir kombiyi tamir ederken gülümsediği ve “Kısmet diyelim biz buna” sözleriyle tebessüm ettirdiği anlar yer aldı.
Videoda, çekimi yapan kişinin “Gebze ve civarında kombi arızası olursa Levent abiye ulaşın, işinde iyidir” sözleri de dikkat çekti.
